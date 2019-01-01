Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek oyuncular

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunun sonunda hangi futbolcuların sözleşmeleri bitecek? Detaylar haberimize...

'da 2020 yazında kiralık futbolcular da dahil olmak üzere 15 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek.

Sarı Kırmızılılar’da Emre Taşdemir, Mariano, Ryan Donk, Selçuk İnan ve Yuto Nagatomo'nun sözleşmeleri gelecek mayıs ayında bitiyor.

Emre Mor, Florin Andone, Jean Michael Seri, Mario Lemina ve Steven Nzonzi gibi kiralık futbolcular da bonservisleri alınmamaları halinde kulüplerine dönecekler.

Bu haberin yapıldığı tarih itibariyle 2020 yılında sözleşmeleri bitecek genç futbolcular ise şu şekilde:

Abdussamed Karnuçu

Atalay Babacan

Celil Yüksel

Mustafa Kapı

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Yunus Akgün