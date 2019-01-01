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Galatasaray

Galatasaray'da Serdar Aziz özür diledi, affedildi

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AA
Menajerine kulüp bulması gerektiği iletilen Serdar Aziz, yönetimden özür diledi. Serdar Aziz ile Fatih Terim'in Florya'da buluşması bekleniyor.

Galatasaray'da Serdar Aziz krizi son buluyor.

Sabah'ın haberine göre yönetimden ve teknik heyetten özür dileyen Serdar Aziz affedildi.

Özellikle Ozan Kabak'ın durumunun belirsizliği ve Maicon'un da satılma ihtimali, deneyimli stoperin affedilme sebepleri arasında.

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Galatasaray'ın toplanacağı 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Florya Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelmesi beklenen Serdar Aziz, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Serdar Aziz, mide ağrıları nedeniyle Sivasspor maçında oynamamış ancak bir süre sonra tatil için gittiği Maldivler'de sosyal medya hesabında üzerinden bir fotoğraf paylaşmıştı.

Serdar Aziz

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