Galatasaray'da Selçuk İnan gelişmesi

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın yükselen formu hem teknik heyeti hem yönetimi mutlu ederken, 34 yaşındaki oyuncuyla yeni anlaşma yapılacak.

Takım kaptanı Selçuk İnan'ın form grafiğinin giderek artması yönetimi ve teknik heyeti sevindirirken, 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Selçuk'un maçlarda gösterdiği performans nedeniyle kontratı 1 yıl daha uzatılacak.

Bu sezon toplamda 2 milyon 950 bin euro garanti ücret ve maç başı 25 bin euro alan Selçuk’a, bu rakamlarda indirim yapması karşılığında yeni mukavele teklif edilecek.

Yönetimin de takımda kalmasını istediği Selçuk İnan için yıllık 5-6 milyon TL civarında bir öneride bulunması bekleniyor.

Tecrübeli orta sahanın, 1.5 aydır İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile özel çalışmalar yaptığı biliniyor.