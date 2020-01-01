Galatasaray'da seçim resmen ertelendi

Sarı-kırmızılı kulüpte Aralık ayında yapılması için başvurulan olağanüstü seçimli genel kurul, salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyecek...

Kulübü'nde daha önceden 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu, fizikel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, İçişleri Bakanlığı'nın salgın tedbirlerini içeren genelgesine istinaden olağanüstü seçimli genel kurulun en erken 28 Şubat 2020 tarihine kadar yapılamayacağını duyurdu.

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Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İliişkiler Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2020 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir." denildi.