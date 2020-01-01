Galatasaray'da seçim iptal edildi

Sarı Kırmızılılar, salgın nedeniyle 01.03.2021 tarihine kadar Dernek Genel Kurullarının yapılmasına izin verilmemesi nedeniyle seçiminin gerçekleşeme

'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.

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