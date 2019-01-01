Galatasaray'da seçim için iki aday!

Genel kurulda alınan ibrasızlık kararı sonrası seçime hazırlanan Galatasaray'da iki ismin adaylığı konuşuluyor.

'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi ile seçimde öne çıkacak başkan adayları konuşulmaya başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı kırmızılı camiada başkan adayı olması yönünde üzerinde durulan iki isim ön plana çıktı. Bu isimler Eşref Hamamcıoğlu ve Ozan Korkut...

Galatasaray Divan Kurulu başkanlığı görevini yürüten Eşref Hamamcıoğlu’nu, aday olması yönünde ikna etmek için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Hamamcıoğlu’nun yanı sıra Galatasaray’da mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda da aday olan Ozan Korkut’un, Burak Elmas ile birlikte seçime girmesi adına çalışmalar olduğu öğrenildi.