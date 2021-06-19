Galatasaray'da seçim günü: Yeni başkan kim olacak?

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Lisesi'nde başlayan seçimde 38. başkanını seçiyor.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek olan seçimde camia üç yıllık başkanlık yapacak yeni başkanını ve ekibini belirleyecek. Saat 10:00'da başlayan oy verme işlemi, 15:00'e kadar devam edecek.

Seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan, Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için yarışıyor.

Adaylardan Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Burak Elmas kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil ve Yiğit Şardan gri oy pusulasına sahip.

Yapılacak seçim sonucunda Galatasaray, 38. başkanını seçecek.

8 bin 500 kişi oy kullanabilecek

Galatasaray Lisesi'ndeki seçimde 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı var. 30 sandıkta oy kullanma işlemi yapılacak olan seçimde sandıkları salgın önlemleri kapsamında aralıklı mesafelerle düzenlendi.

Kapalı alanda altı, açık alanda ise dört metrekareye bir kişi gelecek şekilde ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

Başkan adayları

Galatasaray'ın yeni başkanı olmak isteyen isimlerin yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle;

Metin Öztürk

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İbrahim Özdemir

Asil: Osman Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

Eşref Hamamcıoğlu

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

Burak Elmas

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükran Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selam Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Yiğit Şardan

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.