Galatasaray'da Saracchi, Kasımpaşa maçında sakatlandı

Ligin 21. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da Marcelo Saracchi, maçın ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında 'ya konuk olan , karşılaşmaya talihsiz bir başlangıç yaptı.

Sarı kırmızılı ekibin Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, mücadelenin henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Kenara gelirken göz yaşlarını tutamadığı görülen 21 yaşındaki futbolcunun yerine ise Martin Linnes girdi.

Genç futbolcu, 19. haftada oynanan maçının ikinci yarısında da sakatlık yaşamış ve 72. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bırakmıştı.

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2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Leipzig'den kiralanan Saracchi, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk üç maçta iki asist yapmıştı.