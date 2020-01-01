Galatasaray

Galatasaray'da Saracchi, Kasımpaşa maçında sakatlandı

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Ligin 21. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da Marcelo Saracchi, maçın ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, karşılaşmaya talihsiz bir başlangıç yaptı.

Sarı kırmızılı ekibin Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, mücadelenin henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Kenara gelirken göz yaşlarını tutamadığı görülen 21 yaşındaki futbolcunun yerine ise Martin Linnes girdi.

Genç futbolcu, 19. haftada oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında da sakatlık yaşamış ve 72. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bırakmıştı. 

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    2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Leipzig'den kiralanan Saracchi, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk üç maçta iki asist yapmıştı. 

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