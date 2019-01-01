Galatasaray'da Ryan Donk ve Muğdat Çelik ile yollar ayrılıyor

Galatasaray, sezon sonunda Ryan Donk ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıracak.

Ara transfer dönemini hem aldıklarıyla hem de gönderdikleriyle çok hareketli geçiren Galatasaray'da kadro revizyonu bitmiyor.

BİP Spor'un haberine göre; Ryan Donk ve Muğdat Çelik'in performansından memnun olmayan teknik heyet, iki futbolcunun da sözleşmelerindeki opsiyonu kullanmayacak. Sezon sonunda her iki isimle de yollar ayrılacak.

Gözler Eren ve Maicon'da

Yeni sezon için kadro çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gözler bir yandan da takımdan ayrılması beklenen Eren Derdiyok ve Maicon'a çevrildi.

İki futbolcuya da Çin, Brezilya ve Suudi Arabistan'dan tekliflerin olduğu belirtilirken, sarı kırmızılılar da bu isimlerle yolları ayırarak bütçe anlamında rahatlamak istiyor.