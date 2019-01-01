Galatasaray'da Radamel Falcao çılgınlığı

Transfer çalışmaları sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

Önümüzdeki sezon gol yollarında sorun yaşamak istemeyen , dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray'da gündem Radamel Falcao. Yönetim, Kolombiyalı golcüyü kadroya katarak hem teknik ekibin, hem de taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor.

Kulübü ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Falcao'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen , sarı kırmızılılardan düşük de olsa bonservis bedeli istiyor.

Monaco'dan yıllık 8 milyon euro garanti ücret alan 33 yaşındaki yıldız forvet, Galatasaray'ın yapmış olduğu 6 milyon euro'luk teklife sıcak bakıyor.

Mbaye Diagne'yi elden çıkararak transfer için kaynak yaratmak isteyen Galatasaray, bir yandan da Cenk Tosun'un durumunu araştırıyor. kulübünün Onyekuru'nun sarı kırmızılı forma ile gösterdiği gelişimden memnun olduğu ve Cenk Tosun'u da Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.