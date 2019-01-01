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Galatasaray'da Paul Onuachu için 7 milyon euro

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Michael Regan/Getty Images
Galatasaray, FC Midtjylland forması giyen 24 yaşındaki golcü Paul Onuachu için 7 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala golcü arayışlarına hız veren Galatasaray, rotayı Danimarka'ya çevirdi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, FC Midtjylland'ın 24 yaşındaki golcüsü Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için devreye girdi.

Sarı kırmızılılar, Onuachu için 7 milyon euro'luk teklifle Midtjylland'ın kapısını çaldı. Danimarka ekibi ise bu transfer için 10 milyon euro istedi.

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Bu sezon Danimarka Süper Ligi'nde 17 karşılaşmaya çıkan 2 metrelik santrfor, takımına 11 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.

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