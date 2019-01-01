Galatasaray'da Onyekuru sesleri
Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, son olarak derbi maçta konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Alınan kötü sonuçların ardından şimdiden ocak ayı transfer döneminin planlamasına başlayan sarı kırmızılılarda gündemin ilk sırasında tanıdık bir isim yer alıyor.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, sarı kırmızılı ekip geçen sezon kiralık olarak kadosunda yer alan Henry Onyekuru'yu takıma döndürmek için çalışmalara başladı.
Oyunu hareketlendirecek bir isim arayan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı oyuncuyu kadroda görmek istediğini yönetime iletti.
Yaz aylarında 15 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Onyekuru, Galatasaray'a gelmek istediğini belirtse de transferi tamamlayan Ligue 1 ekibine gitmişti.
Monaco'da düzenli forma şansı bulamayan Nijeryalı golcünün transferinde sarı kırmızılı ekibin en büyük avantajı Onyekuru'nun süre alamaması olacak.
Henry Onyekuru, Ligue 1 ekibiyle görev aldığı 4 maçta 1 asist yaptı.