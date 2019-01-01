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Galatasaray'da Onyekuru kulübeye, Emre Akbaba 11'e

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor maçının ilk 11'ine Emre Akbaba'yı alacak. Henry Onyekuru ise kulübenin yolunu tutacak.

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u ağırlyacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de değişikliğe gidiyor.

Sabah'ın haberine göre; Terim, BB Erzurumspor deplasmanında alınan beraberliğin faturasını Henry Onyekuru'ya kesti. Sarı kırmızılı teknik adam, Antalyaspor karşısında Nijeryalı yıldızı yedek soyunduracak.

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Terim, Onyekuru'nun yerine Emre Akbaba'ya ilk 11'de şans verecek. Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'da Vagner Love'ın performansını yükselten Emre Akbaba'nın aynı etkiyi Mbaye Diagne'de de göstermesini istiyor.

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