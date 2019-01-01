Galatasaray'da Onyekuru kulübeye, Emre Akbaba 11'e
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Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u ağırlyacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de değişikliğe gidiyor.
Sabah'ın haberine göre; Terim, BB Erzurumspor deplasmanında alınan beraberliğin faturasını Henry Onyekuru'ya kesti. Sarı kırmızılı teknik adam, Antalyaspor karşısında Nijeryalı yıldızı yedek soyunduracak.
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Terim, Onyekuru'nun yerine Emre Akbaba'ya ilk 11'de şans verecek. Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'da Vagner Love'ın performansını yükselten Emre Akbaba'nın aynı etkiyi Mbaye Diagne'de de göstermesini istiyor.