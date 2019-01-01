Galatasaray'da önce rotasyon, sonra operasyon

Fatih Terim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyalini verdi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, ara transfer döneminin başlyacağı Ocak ayına kadar takımını rotasyonla idare edecek.

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli teknik adam, deplasmanında Şener Özbayraklı, Emre Mor ve Florin Andone'ye görev verecek. Sarı kırmızılılarda bu rotasyon, Ocak'a kadar sürecek.

Ocak'ta operasyon

Takımının Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından "Oyuncu satmadan kimseyi alamıyoruz. İşi gücü bırakacağız, oyuncu satacağız. İstediğimiz oyuncuları almak için bunu yapmak zorundayız." açıklamasında bulunan Terim, Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyalini verdi.

Yaz transfer döneminde yapılan temasları dikkate alan sarı kırmızılı yönetim; Donk'a Dubai'den, Nagatomo'ya İtalya'dan, Mariano'ya ise 'dan bonservis ödeyecek kulüp arayacak.