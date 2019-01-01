Galatasaray'da Nzonzi sevinci yaşanıyor

Sezona beklentilerin altında başlayan Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin performansı teknik heyeti memnun ediyor.

'da Steven Nzonzi'nin performansı yüzleri güldürüyor.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Cimbom'da performansıyla ön plana çıkan isim Nzonzi oldu.

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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun ortaya koyduğu iyi görüntü, teknik ekibe "Nzonzi olmasa orta sahada dağılırdık" yorumları yaptırdı.

Nzonzi için İtalyan ekibi 'nun devre arasında girişimde bulunacağı iddiaları ortaya atılırken, Galatasaray oyuncusunu bir yıl daha kiralama şansına sahip. ile yapılan anlaşmaya konulan 500 bin euro'ya bir yıl daha kiralama hakkı nedeniyle Nzonzi gelecek sezon da sarı kırmızılı formayı giyebilecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 16 milyon euro.

Steven Nzonzi bu sezon Süper Lig'de altı maça çıktı, bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı.