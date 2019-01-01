Galatasaray

Galatasaray'da Nzonzi kararı! 1 yıl daha kalıyor

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Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllığına Roma'dan kiralanan Steven Nzonzi'nin takımda kalması kararlaştırıldı.

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet, gelecek sezonlar için kadro planlamasına başladı.

Tutto Mercato'nun haberine göre, sarı kırmızılılar, sezon başında 1+1 yıllığına Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Teknik heyetin performansından çok memnun olduğu Fransız oyuncu için Roma'ya ilk yıl kiralama ücreti ödemeyen sarı kırmızılılar, ikinci yıl için 500 bin euro ödeyerek Nzonzi'yi kadrosunda tutacak.

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Bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki Nzonzi, 1 asist yaptı.

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