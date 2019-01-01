Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Sarı Kırmızılılar, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları gerekçesiyle Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

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Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklama tam olarak şöyle:

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır"