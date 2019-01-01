Galatasaray'da Mbaye Diagne sezon sonu yolcu
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AA
Ligin ilk yarısında forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi transfer etti.
Ancak Diagne, sarı kırmızılılara derman olamadı.
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Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, 10 milyon euro'ya transfer ettiği Diagne'den istediği verimi alamayınca sezon sonu satma kararı aldı.
Fatih Terim'in de oyuncudan memnun olmadığı ve sezon sonu iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu göndereceği bildirildi.
Senegalli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 10 resmi maça çıktı, 6 gol attı.