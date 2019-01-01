Galatasaray'da Mario Lemina takımla çalıştı

Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 12. haftasında 'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdüren 'a Mario Lemina'dan iyi haber geldi.

Milli mesai dönüşü sağ diz iç yan bağındaki zorlanma tespit edilen ve salı gününü tedaviyle geçiren yıldız futbolcu, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sarı kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada antrenman ve sakat futbolcuların son durumlarına dair şu ifadelere yer verildi:

"Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından kaleye yönelik şut çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Fernando Muslera ve Ryan Babel, günü tedaviyle geçirdi.

Şener Özbayraklı, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.

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Florin Andone, takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Milli Takımı’ndan dönen Sofiane Feghouli, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak geçirdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Medipol Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da yapacağı antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek."