Galatasaray'da Mario Lemina sevinci
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüyor.
Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmaları ve ısınma hareketleriyle başlarken devamında sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman yenileme çalışmaları ve soğuma kouşusunun ardından tamamlandı.
Yeni Malatyaspor maçının son bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkan ve Fenerbahçe ile Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Mario Lemina, yaklaşık iki haftalık aranın ardından antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Sarı kırmızılılar, Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarını 5 Mart Perşembe günü saat 12:00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.