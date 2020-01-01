Galatasaray'da Mario Lemina sevinci
Galatasaray yarın Süper Lig’de oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı Kırmızılılar’dan yapılan açıklamada sakatlığı geçen ve hafta içi takımla birlikte çalışan Mario Lemina’nın kamp kadrosunda yer aldığı duyuruldu.
Gabonlu orta saha oyuncusu, 22. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmış ve sonraki iki hafta forma giyememişti.
Öte yandan Florin Andone ve Jesse Sekidika ise yabancı sınırlaması nedeniyle maç kadrosunda kendilerine yer bulamadılar.
Galatasaray’ın Demir Grup Sivasspor kafilesi şu şekilde:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.