Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Mariano ve Nagatomo gözden çıkarıldı.

Süper Lig'in ilk dokuz haftasında 13 puan toplayarak beklentilerin altında kalan , devre arası önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre teknik direktör Fatih Terim, performansından memnun olmadığı Mariano ve Yuto Nagatomo'nun üzerini çizdi.

Tecrübeli teknik adam iki futbolcuyla devre arasında yolları ayırmayı planlarken sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanına takılan Martin Linnes'i ise yeniden kadroya dahil edecek.

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Sarı kırmızılılar uzun süredir 'dan teklifler alan Mariano'yu ülkesine göndermenin hesaplarını yaparken Nagatomo'nun alacaklarına karşılık bonservisini feshetmek istiyor.

Bu sezon 12 maçta görev yapan Nagatomo ile 11 maçta süre alan Mariano, sarı kırmızılı formayla gol veya asist katkısı yapamadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 1. Kasım Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.