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Galatasaray'da Marcao takımdan ayrı çalıştı

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına mensuplarına açık tutuldu.

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Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı. İdmanın yenilenme hareketleriyle tamamlandığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, tedavisinin ardından takımdan ayrı çalıştı.

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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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