Galatasaray'da Marcao sevinci

Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marcao'dan Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'da Marcao, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusunun Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamda Radamel Falcao'nun takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı, Fernando Muslera'nın ise kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.