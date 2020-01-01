Galatasaray'da Marcao sakatlandı

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada Marcao'nun sol iç yan bağlarında esneme oluştuğu belirtildi.

'ın 23 yaşındaki stoperi Marcao, çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sahalardan ne kadar süreyle uzak kalacağı belirtilmezken şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

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Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray, Süper Lig'in geri dönüş haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.