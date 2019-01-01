Galatasaray'da Luyindama'nın yerine Ryan Donk
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AA
Galatasaray'da gözler cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçına çevrildi.
Teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek olan Ndiaye ve Luyindama'nın yerine sahaya süreceği oyuncuları belirledi.
Milliyet'in haberine göre Ndiaye'nin yerine orta sahada Selçuk İnan forma giyecek.
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Deneyimli hoca, Luyindama'nın yokluğunda ise Marcao'nun yanına Ryan Donk'u monte edecek.
Öte yandan Fernandao'nun performansından memnun olmayan Terim'in bu futbolcuyu da yedek oturtacağı konuşuluyor.