Galatasaray'da Lemina korkusu

Sarı kırmızılıların satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Lemina, ilk maçında yalnızca 30 dakika sahada kalırken akıllarda soru işareti bıraktı.

'ın yaz transfer döneminde bir sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina sarı kırmızılıları endişelendirdi.

'dan kiralık olarak gelen Lemina, Galatasaray'la çıktığı ilk maçında yalnızca 30 dakika sahada kaldı.

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Karın kaslarındaki gerilme nedeniyle geçtiğimiz sezon 4 ay forma giyemeyen Gabonlu oyuncunun sakatlığının nüksetme ihtimali herkesi korkuttu.

Sabah'ta yer alan habere göre takımın izinli olduğu günlerde bile Florya'ya gelen Lemina'nın hedefinde bir an önce eski formuna ulaşmak var. Şu anda 90 dakika sahada kalmanın çok uzağında olan Gabonlu orta saha, sürekli çalışarak bu açığını kapatmak istiyor.

Lemina, sonrası yaptığı açıklamada, "Şu anda iyiyim. Fiziksel problemim yok, maç sırasında mide bulantısı yaşadım. Bazen böyle şeyler olabiliyor, sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.