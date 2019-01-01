Galatasaray'da Kostas Mitroglou sakatlandı
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AA
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren üç takımdan ikisi 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak.
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Galatasaray, 31. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Derbiye hazırlanan sarı kırmızılılardan sakatlık haberi geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Kostas Mitroglou'nun antrenmanda ağrı hissetmesinden sonra tedavisine başlandığı belirtildi:
"Antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou’nun tedavisine başlandı. Oyuncumuzun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak."