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Galatasaray

Galatasaray'da Kostas Mitroglou sakatlandı

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AA
Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren üç takımdan ikisi 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak.

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Galatasaray, 31. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Derbiye hazırlanan sarı kırmızılılardan sakatlık haberi geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Kostas Mitroglou'nun antrenmanda ağrı hissetmesinden sonra tedavisine başlandığı belirtildi:

"Antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou’nun tedavisine başlandı. Oyuncumuzun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak."

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