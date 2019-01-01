Galatasaray'da kiralık isimlerin akıbeti belli oluyor: İki isim gidecek.

Kiralık olarak takımda yer alan Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru, transfer şartları Galatasaray'a uymadığı için sezon sonu takımdan ayrılacaklar.

Yaşadığı zorlu FFP sürecinden ötütü bonservis ödeyerek transfer yapmak yerine kiralık oyunculara yönelen Galatasaray'da, kiralık isimlerden Ndiaye ve Onyekuru'nun takımda kalmaları gün geçtikçe zorlaşıyor.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da bulduğu forma şansıyla Nijerya Milli Takım'ına kadar yükselen Onyekuru, bu sayede İngiltere'den çalışma izni alabilecek. Everton'ın da genç oyuncusunu sezon biter bitmez geri çağırması bekleniyor.

Badou Ndiaye için 16 milyon euro bonservis ödeyen Stoke City ise, Premier Lig'e geri çıkma ümitlerini kaybetmesi üzerine, Ndiaye'den bonservis kazanma hedefine oadaklandı. İngiliz kulübü, Senegalli oyuncuyu Çin ya da Suudi Arabistan'a satarak zararını en aza indirmeye çalışıyor.

Habere göre, diğer kiralık oyunculardan Semih Kaya ve Luyindama takımda kalacak. Sparta Prag'ın maaşını ödemek istemediği Kaya'nın sezon sonunda tekrardan bedelsiz olarak kiralanması beklenirken, Luyindama'nın 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Takıma sezon başında katılan Henry Onyekuru 27 maçta görev alıp 9 gol atarken, Badou Ndiaye de 21 maçta 1 gol 4 asistlik katkı verdi.