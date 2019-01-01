Galatasaray'da kaptanlar konuştu

Ankaragücü beraberliği sonrasında Galatasaray kaptanları Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden , 2-0 öne geçmesine rağmen 10 kişi kalan rakibinden son dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından sarı kırmızılı takımın 3 kaptanı; Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk beIN Sports'a konuştu.

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Selçuk İnan: Bundan daha kötüsü olamaz

İlk olarak söz alan Selçuk İnan durumu düzelteceklerinin sözünü verdi:

"Bu çok takım olarak yaşadığımız bir durum değil. Daha kötüsünü de gördük Muslera ile gerçi. Bundan daha kötüsü olamaz. Biz oyuncu grubu olarak bütün sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Biz Galatasaray'da asla pes etmemeyi öğrendik. Bu durumu düzeltecek olan bizleriz. Taraftara söz veriyoruz, Galatasaray'ı layık olduğu yerlere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Muslera: Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olduğunu herkes biliyor

Fernando Muslera daha zor durumlardan çıktıklarını belirtirken, "Selçuk'un bütün dediklerine katılıyorum. Burada daha zor durumlar da yaşadık. Biz bu durumdan çıkarız. Geçen sezon ligin bitmesine iki ay vardı ve arada 9 puan vardı. Kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Galatasaray'ın neler yapabileceğini, ne kadar tehlikeli olduğunu herkes biliyor. Şu anda da zirveyle aramızda abartılı bir puan farkı yok. Biz bu duruma getirdik. Oyuncular olarak hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu alacağız ve bu durumdan çıkacağız." fadelerini kullandı

Donk: Kendi aramızda bir toplantı yaptık

Son sözü alan Ryan Donk ise, "Maçtan sonra kendi aramızda bir toplantı yaptık. Galatasaray'da oynuyorsanız son beş dakikada maç veremezsiniz. Hepimizin öz eleştiri yapması gerekiyor. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor." dedi.