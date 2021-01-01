Galatasaray'da istifa: Mahmut Recevik bıraktı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'da 22-29 Mayıs tarihlerinde Olağan Seçimli Genel Kurul yapılması bekleniyordu. Seçimin iptal olmasının ardından sarı - kırmızılı camiadan bir istifa kararı çıktı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik yaşanan gelişmeler sonrasında istifa etti.

Mahmut Recevik neler söyledi?

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Recevik, istifasını böyle duyurdu.

"Bugün katılmadığım Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum."

Mahmut Recevik'in dışında bir başka Yönetim Kurulu Üyesi Emre Erdoğan da görevinden ayrıldı.

Mahmut Recevik kimdir?

1958 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mahmut Recevik, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi'ni, 1988'de ise Londra Üniversitesi Turizm ve Otelcilik okullarını okudu.

1990-2000 yılları arasında Çırağan Palace Kempinski Oteli'nde görev yaptı. 2000 yılından bu yana ise kendi turizm işletmesini çalıştırıyor.

Fransızca ve İngilizce dillerini konuşabilen Recevik, evli ve iki çocuk babası.