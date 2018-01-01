Galatasaray'da ilk yolcu Mariano mu olacak?

Galatasaraylı sağ bek Mariano, devre arasında Fatih Terim'in onayıyla Brezilya'nın Flamengo takımına transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayıracağı ilk isimlerden biri Brezilyalı Mariano olabilir.

Fanatik'in haberine göre; bu sezon şampiyonluğu Melo'nun formasını giydiği Palmeiras'a kaptıran Flamengo, Mariano için 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Yönetim de bu transfer için Teknik Direktör Fatih Terim'den onay aldı. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda bu satıştan gelecek para devre arasındaki transferler için kullanılacak.

Flamengo Teknik Direktörü Abel Braga, 2011 yılında Fluminense'yi çalıştırdığında, Mariano'nun hocasıydı.

Mariano'nun satılması halinde elde kalan tek sağ bek Linnes olacak. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Norveçli futbolcuya bu nedenle sözleşme yenileme teklifi yapmaya hazırlanıyor.