Galatasaray'da iki isim adaylığını açıkladı

Galatasaray'da seçim kararı alınmasının ardından Burak Elmas ve Metin Öztürk başkanlığa aday olduklarını duyurdular.

Twitter hesabından bir açıklamaya yayınlayan Burak Elmas, "Ben ve yol arkadaşlarım ımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" diyerek başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu.

Metin Öztürk de yine Twitter'dan "Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman planız ve baskın seçimlerin Galatasarayımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda, 1200 üleyimz ile bir araya geldik. Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok" ifadeleriyle adaylığını açıkladı.