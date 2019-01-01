Galatasaray'da ibre Vincent Aboubakar'a döndü

Santrfor arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Aboubakar'ı gündemine alırken Kamerunlu oyuncunun maliyetini düşürmeye çalışıyor.

Diagne satışından para kazanıp yeni bir santrfor almak isteyen 'da ibre Vincent Aboubakar'a döndü.

Milliyet Gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı kırmızılılar, bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 'nun Kamerunlu forvetini transfer etmek için harekete geçti.

Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan Aboubakar için Galatasasaray'ın 7 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi. Porto'nun ise golcü oyuncunun bonservisi için ilk planda 12 milyon Euro istediği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'le yazlığında buluşan Müfit Erkasap da Aboubakar ismini doğruladı. Erkasap, yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden birisi Vincent Aboubakar. Fatih Hoca oyuncuyu çok beğeniyor, transferini istiyor" diye konuştu.