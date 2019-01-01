Galatasaray'da hedef bir kez daha Benjamin Tetteh

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmaya çalıştığı Benjamin Tetteh için yaz transfer döneminde de girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

Ligi üst üste ikinci kez şampiyon bitirmeyi başaran , gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Fanatik' ten Metin Karabaş'ın özel haberine göre sarı-kırmızılıların hedefinde, bu sezonun devre arasında da transfer etmeye çalıştığı Benjamin Tetteh var. Galatasaray yönetimi, golcü oyuncu için uzun süre Sparta Prag ile pazarlık etmiş ama Çek kulübü 10 milyon euro bonservis talep edince transfer gerçekleşmemişti. Ancak 21 yaşındaki oyuncunun ismi hâlâ gündemde.

Mbaye Diagne'nin satılması ve 'dan 6 aylığına kiralanan Kostas Mitroglou'nun takımdan ayrılması halinde üç forvet transfer etmeyi düşünen sarı-kırmızılı yönetim, scout ekibinin ısrarla alınmasını istediği Tetteh'i kadrosuna katmaya çalışacak. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde hem Sparta Prag hem de Ganalı oyuncuyla yeniden temas kurması bekleniyor.