Galatasaray'da gündem Falcao

Galatasaray, transfer gündemindeki Radamel Falcao için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Mbaye Diagne’nin satılması halinde kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek isteyen , ’nun elden çıkarmak istediği Radamel Falcao ile ilgileniyor.

Milliyet’in haberine göre Mustafa Cengiz ve yönetimi, Falcao’ya başka talip olmaması nedeniyle pazarlık masasında ellerinin güçlü olduğunu düşünüyor.

Sarı Kırmızılılar, Monaco’dan yılda 8.5 milyon euro kazanan Falcao için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

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Futbolcunun menajeri Jorge Mendes’in menajeriyle yapılan görüşmede “Bütçemiz belli. Bonservis veremeyiz. Falcao’ya yıllık 6 milyon euro önerebiliriz.” mesajı iletildi.

33 yaşındaki Kolombiyalı golcü geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 39 resmi maçta 16 gol atmıştı.