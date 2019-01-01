Galatasaray'da forma Sinan Gümüş'ün

Milli takımlarından sakat dönen Diagne ve Mitroglou'nun yerine Sinan Gümüş'e şans doğdu.

Sezonun ilk yarısında santrforda Eren Derdiyok'a bağlı kalan , devre arasında Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu transfer ederek rahatlamıştı. Ne var ki milli takım maçlarında iki oyuncunun da sakatlanması Fatih Terim'i yine sıkıntıya soktu.

Mbaye Diagne’nin yapılan ileri tetkiklerinde sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edililmiş ve futbolcunun tedavisine başlanmıştı. Konstantinos Mitroglou'nun da tedavisi devam ederken Yunan golcü henüz takımla çalışmalara başlayamadı.

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İki santrforundan yoksun kalan Fatih Terim geçen sezon olduğu gibi bu sefer de yine Sinan Gümüş'e şans verecek.

Geçtiğimiz sezon Terim'in gelmesinden sonra forma şansı bulan Sinan Gümüş, birçok maçta sarı-kırmızılı takımı kurtaran hayati goller atmıştı. Sezonun ilk yarısında bulduğu forma şanslarını değerlendiremeyen 25 yaşındaki golcüye sakatlıklardan ötürü yine şans doğdu.

Galatasaray'ın iki yabancı golcüsü de Salı günü Kupası'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Hafta sonu Süper Lig'de oynanacak karşısında ise Diagne ve Mitroglou'nun yine forma giyememe ihtimali var.