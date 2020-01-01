Süper Lig

Galatasaray'da Feghouli ve Saracchi şoku!

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Marcelo Saracchi Galatasaray
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Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı kritik maçta Sofiane Feghouli oyundan atıldı, Marcelo Saracchi de cezalı duruma düştü...

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Sofiane Feghouli doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Marcelo Saracchi de kritik maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 

Karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında olan Uruguaylı oyuncu, maçın 18. dakikasında Abdulkadir Parmak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

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Feghouli ise 32. dakikada Manuel Da Costa ile girdiği ikili mücadele sonrasında ayağına aldığı darbe sonrasında ayağa kalkarken rakibine yaptığı hareket sonrasında VAR incelemesi sonucu doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. 

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    Cezalı duruma düşen Saracchi, takımının Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alamayacak. 

    En az iki maç ceza alacak olan Feghoul ise Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçlarda kesin olarak forma giyemeyecek.

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