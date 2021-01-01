Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrılacak mı?

Galatasaray'da "Derin bir yalnızlık hissediyorum" diyen Fatih Terim kontratını işaret etti. Peki, Fatih Terim sezon sonunda ayrılıyor mu?

'da Fatih Terim ile yönetim arasındaki örgü duvar maçının ardından aşılmaza döndü. Yaşanan uzun sessizlik Fatih Terim'in transfer edilmesini istediği oyuncuların ismini açıklamasıyla bozuldu. karşılaşması sonrası ise, "Derin bir yalnızlık hissediyorum" diyerek biten sözleşmesini işaret eden Fatih Terim, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da Fatih Terim ile neler yaşandı?

Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim, Ocak ayında transfer edilmesini istediği oyuncuların isimlerini açıkladı. İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Mohamed Mostafa ve Onyekuru'yu transfer etmek istediğini söyledi. Bir süredir yönetim ile arasındaki ipler gergin olan Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben kişilere ve gruplara değil taraftara söz verdim. Zaten Mayıs ayında sözleşmem de sözüm de bitiyor." dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim ile Galatasaray'ın yollarının ayrılacağı öne sürülmüştü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak saat 14.00'de basının karşısına çıkacak.

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Fatih Terim'in sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Fatih Terim'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Ancak Terim'in sözleşmesinde opsiyon da bulunuyor. Deneyimli teknik adam Galatasaray ile son olarak 2+3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.