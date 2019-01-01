Galatasaray'da Diagne ve Onyekuru'ya ıslıklı protesto

Galatasaraylı taraftarlar, Yeni Malatyaspor maçında Mbaye Diagne ve Henry Onyekuru'yu ıslıkladı.

, Ziraat Kupası yarı final turu ilk maçında sahasında ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılılar'da taraftar, 78. dakikada oyundan çıkan Diagne ile 83. dakikada oyundan Onyekuru'yu değişiklikler esnasında ıslıkladı.

İki futbolcu da taraftarların ıslıklı protestosuna tepki göstermedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından yaptığı basın toplantısında "Taraftarımızdan bir ricada bulunmak istiyorum. Çabalarını, fedakarlıklarını en çok anlayanlardan biriyim ancak onlara çok ihtiyacımız var. Özellikle oyuncularımızın. Üzerinde Galatasaray forması olan herhangi bir futbolcuya ne ıslıkla ne sözle bir ceza vermesinler. Bu bize yakışmıyor. Bazen 2'ye 8 oluyoruz. Oyuncu nereye gidecek? Son zamanlarda böyle bir enteresanlık oldu. Rica ediyorum, bize yakışmıyor" diyerek taraftarları sakin olmaya davet etti.