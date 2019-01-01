Galatasaray'da Coentrao ve Lemina operasyonu

Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'daki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Sırada Fabio Coentrao ve Mario Lemina var.

2 aydır transferini sonlandırmak adına yoğun bir mesai harcadığı Radamel Falcao'da mutlu sona ulaşan ve Florin Andone'yi de kiralayan , 2 ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre sarı kırmızılı ekip, forması giyen Mario Lemina ve son olarak Rio Ave'de oynadıktan sonra şu anda kulüpsüz olan Fabio Coentrao ile yakın temasa geçti.

Galatasaray'ın, 26 yaşıdaki Gabonlu defansif orta saha oyuncusu Lemina'yı kiralık olarak kadrosuna katacağı ve kısa süre içerisinde İstanbul'a getireceği iddia edildi.

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Lemina'nın yanı sıra bir de sol bek transfer etmek isteyen Galatasaray'ın, bir dönem forması da giymiş Portekizli futbolcu Coentrao ile görüştüğü ve deneyimli ismi düşük bir maliyetle renklerine bağlayabileceği öne sürüldü.

Sarı kırmızılıların yabancı kontenjanına takılmamak için bazı isimleri de göndereceği belirtildi. Galatasaray yönetiminin, Yuto Nagatomo ve Martin Linnes'in yıllık ücretlerinin de yüksek olması sebebiyle bu oyuncularla yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi.

Yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yıllık ücretleri nedeniyle iki tecrübeli ismi göndermeyi düşünen Sarı Kırmızılı ekip, bonservisi elinde olan Fabio Coentrao'yu düşük bir maliyetle kadrosuna katacak.