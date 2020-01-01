Galatasaray'da bir personelde koronavirüs tespit edildi

Sarı kırmızılı ekip, performans ekibindeki bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bir kulüp çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurdu.

14 Mayıs Perşembe günü tüm oyunculara, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara koronavirüs testinin yapıldığı; performans ekibindeki bir yardımcı personelin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

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Bu sebeple takım antrenmanlarının 6 günlük süreyle, Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu’nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri ışığında durdurulacağı belirtildi.

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Koronavirüs testlerinin yapılmaya devam edileceği bilgisine de yer verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sonuçlar açıklanmadan önce kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunmuş ve ortada büyük bir belirsizliğin olduğunu ifade ederek şöyle söylemişti: "Antrenmanlar başladığından bu yana yapılan çoğu testlerin negatif çıktığı bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum. Testleri yaptırmaya devam ediyoruz, ama sonuçlarını halen bilmiyoruz."