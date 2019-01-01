Galatasaray'da beş isim Tuzlaspor'a karşı yok

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'la karşılaşacak olan Sarı Kırmızılılar'da beş futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

, bugün gerçekleşen antrenmanıyla Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray ilk maçta rakibine sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Yarın Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak rövanş maçı 20:45'te başlayacak.