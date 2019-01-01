Galatasaray'a müjde! Emre Akbaba antrenmanlara başladı
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Goal
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve üst üste sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba'dan müjdeli haber geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun 32. haftasında mayıs ayında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılan maçta ayağı kırılan Emre'nin, fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başladığı bildirildi.
Falcao fizyoterapistler eşliğinde çalıştı
Ligin 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Mario Lemina'nın kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.
Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun da fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştığı aktarıldı.