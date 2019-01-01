Galatasaray'a Fernando Llorente önerildi

Tottenham'daki sözleşmesi sona eren Fernando Llorente'nin Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi’ne yine gruplardan katılacak olan ’a menajerler aracılığıyla sürekli oyuncu önerisi geliyor.

Fanatik' te yer alan habere göre sarı-kırmızılılara teklif edilen son yıldız Fernando Llorente. ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki İspanyol forvet, geçen sezon Premier Lig’de çıktığı 20 maçta 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.

Eski istikrarından uzak olan ve zaman zaman sakatlık problemleri de yaşayan 1.94 boyundaki santrforun maliyetinin de yüksek olması bu transferi ilk etapta zor kılıyor. Ancak teknik ekipten talep gelirse, Llorente için nabız yoklanacak.