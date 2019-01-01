Galatasaray'a derbi bereketi

Kombine dışında kalan koltuk ve locaların satışından iyi gelir elde eden Galatasaray, maç günü GS Store'da da önemli bir satış bekliyor.

Derbide 'yi konuk edecek olan 'da bilet satışından iyi bir gelir elde edilirken maç günü de forma satışlarının patlaması bekleniyor.

Milliyet Gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kombine ve misafir tribünü dışında kalan alanlar için satışa çıkarılan 7 bin 450 biletin tamamının satıldığı öğrenildi. Bu bilet satışından Galatasaray’ın kasasına yaklaşık 6 milyon lira girdi. Biletlerin tükenmesinin yanında sarı-kırmızılılarda elde kalan localar da bir maçlığına satıldı. Türk Telekom Stadı’ndaki 15, 12 ya da 8’er kişilik localarda her bir koltuğa 2 bin 500 lira değer biçildi. Bu satıştan da en az 250 bin lira kulübün kasasına girdi.

Derbide özellikle Aslantepe’de GS Store’da da önemli bir satış olması bekleniyor. Radamel Falcao ve diğer futbolcuların gelişiyle iyi bir forma satış rakamı yakalayan Galatasaray'da yöneticilere göre en az 5 milyon liralık ciro hedefleniyor. Böylece derbi maçın Galatasaray’a toplamda 12-13 milyon liralık bir kaynak yaratması hedefleniyor.