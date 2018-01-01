Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Atletico Madrid talip oldu

Atletico Madrid, Galatasaray'ın Porto'da forma giyen eski yıldızı Alex Telles'e talip oldu.

Galatasaray'ın 2016 yılında 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya sattığı Alex Telles, Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi.

AS'ın haberine göre; Atletico Madrid, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak için 40 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Telles'i Porto'ya satarken sözleşmeye bir sonraki satıştan elde edilecek kârın %10'unun alınması maddesini koyduran sarı kırmızılılar, bu transferin gerçekleşmesi halinde kasasına 3.3 milyon euro koyacak.

Telles, bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 24 resmi karşılaşmada 1 gol attı ve 6 asist yaptı.