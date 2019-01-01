Galatasaray zirve yarışına evinde tutunuyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 6-0 yenen Galatasaray, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 36 gol gönderirken kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, sahasında 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı ve hiç yenilmedi.

Galatasaray, bu sezonki 36 golün 28'ini Türk Telekom Stadı'nda buldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 gol kaydetti. Sahasındaki maçlarda 9 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise kalesindeki 12 golü engelleyemedi.

4 mağlubiyet de deplasmanda

Galatasaray, bu sezonki tüm mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı. Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu

PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi?

Evinde iyi performans sergileyen ve mağlup olmayan sarı-kırmızılı takım, dış sahada ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Sahasında boşu yok

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçlarda gol attı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 10 müsabakada 28 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, tüm maçlarda en az bir kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, söz konusu maçların 4'ünde kalesini gole kapatırken, 6 karşılaşmada ise rakip oyuncuların gol atmasını önleyemedi.

8 futbolcu iç saha golcüsü

Galatasaray'a bu sezon skor katkısı veren 13 futbolcunun 8'i sadece Türk Telekom Stadı'nda gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues üçer, Emre Akbaba iki, Maicon Roque, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Fernando Reges ve Martin Linnes birer golü taraftarı önünde filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımın 9 golle en skorer oyuncusu olan Henry Onyekuru, 7 golü Türk Telekom Stadı'nda, 2 golü ise deplasmanda kaydetti. 7 golü bulunan ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da iç sahada 5 kez fileleri havalandırdı.

Serdar Aziz ve Ryan Donk da iç sahada ve deplasmanda birer gole imza attı. Ömer Bayram ise tek golünü deplasmanda buldu.

Galatasaray'ın kalan 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalesine attı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

Galatasaray, iç sahada 29 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, evindeki son 29 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşadı.