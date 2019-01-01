Galatasaray, Yusuf Erdoğan transferini durdurdu

Resmi sözleşmeye imza atmadan Galatasaray formasıyla fotoğrafları medyada yayılan Yusuf Erdoğan'ın transferi donduruldu.

Sarı kırmızılılardan Yusuf Erdoğan transferinde sürpriz bir karar geldi.

Transferi resmileşmeden formalı fotoğrafı ortaya çıktığı için teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çeken Yusuf Erdoğan transferi rafa kalktı.

Milliyet'in haberine göre sarı kırmızılı yönetimin Emre Mor transferinde önemli aşama kaydetmesi, bu transferin bekletilme kararının alınmasına neden oldu.

ekibi 'da istediği performansı gösteremeyen Emre Mor için Galatasaray, İspanyol ekiple görüşme gerçekleştirdi ve kiralama konusunda anlaştı.

21 futbolcu geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla yalnızca 12 resmi maçta görev aldı.