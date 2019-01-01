Süper Lig

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

Son güncelleme
Yorum()
twitter/@yunusakgun17
Sarı kırmızılı takım 19 yaşındaki oyuncu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, genç oyuncularından Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.

Sarı kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon A takım ile 1 maçta forma giyen Akgün, Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 7 dakika süre aldı.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Sarı kırmızılı ekibin 19 yaş altı takımında 8 maça çıkan genç oyuncu 2 gol kaydetti.

2018-2019 sezonunda A takıma yükselmeyi başaran Yunus Akgün, ilk sezonunda çıktığı 20 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamayı başardı.

Galatasaray aynı zamanda 2003 doğumlu Emin Bayram ile 2021-22 sezonu sonuna dek sürecek profesyonel sözleşme imzaladı.

Kapat