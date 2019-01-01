Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

Sarı kırmızılı takım 19 yaşındaki oyuncu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden , genç oyuncularından Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.

Sarı kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon A takım ile 1 maçta forma giyen Akgün, Galatasaray'ın 'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 7 dakika süre aldı.

Haberin devamı aşağıda

Sarı kırmızılı ekibin 19 yaş altı takımında 8 maça çıkan genç oyuncu 2 gol kaydetti.

2018-2019 sezonunda A takıma yükselmeyi başaran Yunus Akgün, ilk sezonunda çıktığı 20 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamayı başardı.

Galatasaray aynı zamanda 2003 doğumlu Emin Bayram ile 2021-22 sezonu sonuna dek sürecek profesyonel sözleşme imzaladı.